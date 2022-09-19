ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ (фото, відео)

Новость на русском →
Миколаївська область, Понеділок 19 вересня 2022 09:59
Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ (фото, відео) Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Росія своїми обстрілами Південноукраїнської АЕС наражає на небезпеку весь світ. Світова спільнота має зупинити РФ, доки не стало пізно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він повідомив, що вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла російська ракета. Внаслідок чого сталося короткочасне відключення електролінії.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Повинні зупинити її, поки не пізно", - написав президент.

Фото: наслідки обстрілу Південноукраїнської АЕС (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня окупаційні війська завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський АЕС Миколаївська область
NEWS
Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, - Генштаб
Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, - Генштаб
DAILY
Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ