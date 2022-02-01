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За добу в Україну прибуло одразу два літаки зі зброєю від США

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 12:57
За добу в Україну прибуло одразу два літаки зі зброєю від США Фото: до України прибув шостий літак з боєприпасами від США (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну прибула шоста партія військової допомоги від США. Країна отримала ще - 84 тонни бойових набоїв менш ніж через добу після надходження 5-ї партії вантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова у Facebook.

"Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси - 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї", - написав він.

За словами Резнікова, загалом на сьогодні у сукупності шести авіарейсів Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від Сполучених Штатів Америки.

"І це теж ще не кінець", - резюмував міністр.

Фото: до України прибув шостий літак з боєприпасами від США (facebook.com/reznikovoleksii)

Нагадаємо, п'ятий літак з військовою допомогою від США прибув до України ввечері 31 січня.

Додамо, Міноборони анонсувало 45 рейсів зі зброєю від США.

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Міністерство оборони України Сполучені Штати Америки
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