Битва за Донбас може бути не останньою, - Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія може підтягувати в бій нові ресурси і резерви наступні два-чотири тижні. Тому що починається битва за Донбас може бути не останнім великим боєм.

"Вчора вранці почалися бої по всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їхня спроба випробувати на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони продовжуватимуть ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ - це питання часу", - зазначив секретар РНБО.

Данилов також попередив, що ця битва за Донбас може бути не останньою: "попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше говорили, останній і рішучий бій. Це один з боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року".