Коригував удари по позиціях ЗСУ на сході. У Бахмуті затримали агента РФ
Служба безпеки України затримала російського агента, який надавав ворогові цілі для ракетних ударів по Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби безпеки.
За даними слідства, зрадником є житель Бахмута, який був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Встановлено, що російський куратор дав йому оперативний псевдонім "Сивий" і поставив завдання - збирати розвіддані з дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.
"Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв'язку, ретельно приховуючи факт співпраці зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях вказував на електронні геолокації об'єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації", - розповіли в СБУ.
В ході обшуків у затриманого виявлені засоби зв'язку з доказами комунікації з російським координатором.
Фігуранту повідомлено про підозру в держзраді, вчиненій в умовах військового стану. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну затримали понад 1,5 тисячі осіб, які ймовірно допомагали ворогу. Затримані погоджувалися співпрацювати з окупантами за 5-10 тисяч гривень.
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