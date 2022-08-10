Коригував удари по позиціях ЗСУ на сході. У Бахмуті затримали агента РФ

Служба безпеки України затримала російського агента, який надавав ворогові цілі для ракетних ударів по Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби безпеки.

За даними слідства, зрадником є житель Бахмута, який був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Встановлено, що російський куратор дав йому оперативний псевдонім "Сивий" і поставив завдання - збирати розвіддані з дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.

"П ередачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв'язку, ретельно приховуючи факт співпраці зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях вказував на електронні геолокації об'єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації", - розповіли в СБУ.

В ході обшуків у затриманого виявлені засоби зв'язку з доказами комунікації з російським координатором.

Фото: листування російського агента зі своїм куратором (ssu.gov.ua)

Фігуранту повідомлено про підозру в держзраді, вчиненій в умовах військового стану. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.