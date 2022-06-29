Деревопад, затоплені вулиці і пошкоджені мости: наслідки негоди у Києві та області

Столицю та Київську область сьогодні накрила негода. Через грозу у деяких районах Києва виникли масштабні підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Найбільше від зливи постраждали Святошинський і Солом’янський райони столиці. На проспекті Леся Курбаса і на бульварі Ромена Роллана виникли підтоплення. Туди уже виїхали комунальники.

Загалом на вулицях Києва працює 24 одиниці техніки гідрослужби. Чергування бригад продовжується на вулиці Теліги, Скляренка та біля станції метра "Лівобережна".

Також потужна гроза зі шквалами накрила Ірпінь, Бучу та інші населені пункти поблизу. Вітер повалив десятки дерева, деякі впали прямо на проїжджу частину та вулиці.

У селі Демидів через погодні умови пошкоджений міст через річку Ірпінь. За даними Головного управління ДСНС у Київській області, рух транспорту в обидва напрямки на дорозі Київ-Іванків перекрито.

Обновлено о 18:50

У Київській ОВА повідомили, що міст через річку Ірпінь зруйновано повністю. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено.