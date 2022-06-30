Спека, шквальний вітер і грози: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 30 червня, частину України знову накриють дощі з грозами та шквальним вітром. Не дивлячись на це, очікується спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у північних, центральних, південних та частково східних областях прогнозуються грозові дощі. Опади принесуть з собою шквальний вітер.

На решті території буде сухо і сонячно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +15 +19, вдень +25 +29 градусів;

на заході вночі +16 +19 градусів, а вдень +32 +36;

у східних областях вночі +13 +15, вдень +26 +28 градуси;

на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +28 +32;

у центральних областях вночі +16 +18, вдень +25 +28 градуси.

Погода в Києві

У столиці та частині Київської області сьогодні очікується помірний дощ. Вітер східний до 10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +18 +20, а вдень +27 +29 градусів.