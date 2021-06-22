Як врятуватись від спеки: поради метеорологів
Фото: українцям дали поради, як поводити себе під час спеки (РБК-Україна)
У зв'язку з настанням в Україні спеки українцям дали поради, як поводити себе під час такої погоди. Дотримання рекомендацій допоможе мінімізувати шкоду для організму від високої температури повітря.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Як врятуватись від спеки
- Адаптуйте розпорядок дня: по можливості уникайте полуденної спеки і обмежуйте перебування на відкритому повітрі ранковими і вечірніми годинами.
- Уникайте фізичних навантажень. Якщо вам необхідно працювати фізично, випивайте кожну годину по дві-чотири склянки прохолодної води.
- Якщо перебуваєте на відкритому повітрі, то по можливості в тіні.
- Носіть головні убори і сонцезахисні окуляри.
- При загорянні використовуйте сонцезахисний крем з сонцезахисним фактором не менше 20 SPF (для малюків не менше 30 SPF) або вище.
- Ніколи не залишайте дітей в припаркованому транспортному засобі - навіть на дуже короткий час.
- Ви повинні забезпечити свій організм достатньою кількістю рідини. Для цього придатні мінеральна вода, соки, супи, багаті рідиною фрукти, такі як дині, огірки, помідори, полуниця, персики. Намагайтесь пити від півтори до двох літрів рідини в день.
- Уникайте вживати напої, що містять алкоголь, кофеїн або велику кількість цукру.
- Уникайте вживати дуже холодні напої - вони навантажують шлунок. Вживайте легку їжу невеликими порціями протягом дня.
Охолоджуйте себе:
- Залишайтеся в прохолодному приміщенні.
- Провітрюйте приміщення вночі і вранці. Затемняйте приміщення вдень.
- Приймайте прохолодний душ або ванну.
- Підставляйте зап'ястя по проточну прохолодну воду.
- Накладіть вологий компрес на лоб або шию, прохолодну гелеву маску на очі або використовуйте розпилювач води для обличчя, рук і декольте.
- Приділіть особливу увагу літнім людям. Оскільки у спеку на серцево-судинну систему людини навантаження є значно більшим.
Зазначимо, сьогодні майже по всій Україні прогнозують дощі з грозами. Водночас, утримається спекотна погода - місцями буде до +36 градусів.