Спека до +32 та грози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 18 червня, буде дощовою на більшості території України, також очікуються грози. Температура повітря у деяких регіонах досягне +32 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні сонячно буде у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях. На решті території йтимуть незначні дощі з грозами.

Температура повітря у західних областях коливатиметься від +23 до +25 градусів, у решті регіонів термометри покажуть від +27 до +30 градусів. На сході країни повітря прогріється до +32. Вночі прогнозують від +15 до +19 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні очікуються грозові дощі та вітер до 10 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від +26 до +28 градусів. Вночі термометри покажуть +17...+19 градусів.

Нагадаємо, через негоду в Україні без електропостачання залишилися десятки населених пунктів у 5 областях.

Крім того, вчора в Україні було оголошено штормове попередження, синоптики прогнозували град.