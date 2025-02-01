"Ужасно с нами обращался". Трамп подтвердил, что наложит дополнительные пошлины на ЕС

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается ввести пошлины на товары из стран ЕС. Он пожаловался, что ЕС "ужасно" вел себя с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался", - заявил он.

Трамп пожаловался, что страны ЕС якобы не импортируют автомобили, сельскохозяйственную продукцию из США и "по сути, почти ничего не берут".

"У нас огромный дефицит с ЕС. Поэтому мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", - сказал президент США, пояснив, что это позволит США исправить ситуацию с торговым дефицитом.