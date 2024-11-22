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"Ужасная эскалация". Шольц осудил российский удар МБР по Днепру

Пятница 22 ноября 2024 12:18
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"Ужасная эскалация". Шольц осудил российский удар МБР по Днепру Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил использование Россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты для удара по Украине, назвав это событие "ужасной эскалацией" конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Развертывание нового оружия демонстрирует, насколько опасна эта война", - отметил канцлер.

Он подчеркнул, что использование российским диктатором Владимиром Путиным ракеты средней дальности для удара по украинской территории является тревожным сигналом.

Удар МБР по Днепру

21 ноября российские силы атаковали Днепр с использованием нескольких типов ракет. Согласно данным, враг применил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование МБР в ходе атаки. По его словам, сейчас оккупанты продолжают искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины.

Европейский Союз осудил действия России, подчеркнув, что эти удары являются частью опасной "ядерной игры", к которой прибегает Владимир Путин.

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Олаф Шольц Война России против Украины
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