"Жахлива ескалація". Шольц засудив російський удар МБР по Дніпру
Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко засудив використання Росією експериментальної гіперзвукової ракети для удару по Україні, назвавши цю подію "жахливою ескалацією" конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.
"Розгортання нової зброї демонструє, наскільки небезпечна ця війна", - зазначив канцлер.
Він підкреслив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ракети середньої дальності для удару по українській території є тривожним сигналом.
Удар МБР по Дніпру
21 листопада російські сили атакували Дніпро із використанням кількох типів ракет. За даними, ворог застосував міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинжал" та сім крилатих ракет Х-101.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив використання МБР у ході атаки. За його словами, зараз окупанти продовжують шукати ракети по всьому світу, щоби застосовувати їх проти України.
Європейський Союз засудив дії Росії, наголосивши, що ці удари є частиною небезпечної "ядерної гри", до якої вдається Володимир Путін.
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