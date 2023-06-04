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Боятся сине-желтого цвета. В Британии высмеяли "драконовские законы" РФ

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Лондон, Воскресенье 04 июня 2023 09:29
Боятся сине-желтого цвета. В Британии высмеяли "драконовские законы" РФ Фото: в Британии высмеяли "драконовские законы" РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия становится все более тоталитарным государственным. Об этом свидетельствуют законы, запрещающие распространять правду о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании Twitter.

Британская разведка высмеяла российские "драконовские законы" и чиновников, пытающихся избежать сочетания сине-желтого цвета, что может свидетельствовать о незаметной поддержке Украины.

Отмечается, что 9 мая в России арестовали работницу дома престарелых, которая надела на работу сине-желтую куртку. Также в Волхове вблизи Санкт-Петербурга задержан 22-летний россиянин за демонстрацию сине-желтого флага, который оказался флагом Военно-космических сил РФ.

Более того, в России критикуют ультранационалистическую Либерально-демократическую партию, которая поддерживает войну против Украины, поскольку ее бренд содержит желтый цвет на синем фоне.

"Подавление подчеркивает неуверенность среди параноидальных российских чиновников относительно того, что есть и считается допустимым во все более тоталитарной системе", - отмечает разведка.

Цензура в России

Напомним, что Кремль запретил распространять в России правду о войне в Украине, которую сами россияне называют "специальной военной операцией". Российское руководство издало закон о "фейках о российской армии". Силовики охотятся на людей, которые поддерживают Украину и распространяются сообщения о войне.

Так, к примеру, критика российского диктатора Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам за решеткой за "фейки о российской армии".

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