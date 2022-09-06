Україна оголосила заявку на Кубок Девіса

Федерація тенісу України визначилася зі складом чоловічої збірної на поєдинок Кубка Девіса-2022 проти національної команди Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Матч Україна – Угорщина відбудеться 15-16 вересня. Через повномасштабне вторгнення РФ українська команда змушена прийняти суперника у Вільнюсі.

Капітан команди Андрій Медведєв, який працює з 2017 року, обрав експериментальний склад збірної. Під його керівництвом збірна України раніше провела 8 матчів (4 перемоги).

Склад збірної України:

Владислав Орлов (Харків, 532-га позиція в рейтингу ATP)

В'ячеслав Бєлінький (Донецьк, 603-тє місце в рейтингу ATP)

Ілля Бєлобородько (Сєвєродонецьк, 652-га позиція в рейтингу ATP)

Владислав Манафов (Київ, 1512-та позиція в рейтингу ATP)

Усі поєдинки українські та угорські тенісисти зіграють на SEB Arena в столиці Литви. Переможець протистояння продовжить боротьбу в кваліфікації Кубка Девіса. Натомість невдаха битиметься за збереження прописки в Першій Світовій групі.