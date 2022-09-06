ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна оголосила заявку на Кубок Девіса

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 вересня 2022 16:42
Україна оголосила заявку на Кубок Девіса Фото: Владислав Орлов потрапив до головної команди (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Федерація тенісу України визначилася зі складом чоловічої збірної на поєдинок Кубка Девіса-2022 проти національної команди Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна – Угорщина відбудеться 15-16 вересня. Через повномасштабне вторгнення РФ українська команда змушена прийняти суперника у Вільнюсі.

Капітан команди Андрій Медведєв, який працює з 2017 року, обрав експериментальний склад збірної. Під його керівництвом збірна України раніше провела 8 матчів (4 перемоги).

Склад збірної України:

  • Владислав Орлов (Харків, 532-га позиція в рейтингу ATP)
  • В'ячеслав Бєлінький (Донецьк, 603-тє місце в рейтингу ATP)
  • Ілля Бєлобородько (Сєвєродонецьк, 652-га позиція в рейтингу ATP)
  • Владислав Манафов (Київ, 1512-та позиція в рейтингу ATP)

Усі поєдинки українські та угорські тенісисти зіграють на SEB Arena в столиці Литви. Переможець протистояння продовжить боротьбу в кваліфікації Кубка Девіса. Натомість невдаха битиметься за збереження прописки в Першій Світовій групі.

До слова, раніше Костюк останньою з українок завершила виступи в одиночному розряді US Open-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії