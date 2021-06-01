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У харківському метро пасажир кинувся під колеса потягу

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Харьків, Вівторок 01 червня 2021 12:47
У харківському метро пасажир кинувся під колеса потягу Фото: у метро Харкова іноземець кинувся під потяг (metro.kh)
Автор: РБК-Україна

У харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один із пасажирів стрибнув на колії під час руху потягу. Подія сталася увечері, 31 травня. Машиніст потягу встиг вчасно загальмувати.

Про це повідомляє прес-служба харківського метрополітену.

"Шановні пасажири! Сьогодні о 21:18 на станції "Олексіївська" пасажир стрибнув на колію", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, з пасажиром провели розмову співробітники поліції. Метро працює у звичайному режимі, на графік руху поїзду вказана подія не вплинула.

В свою чергу представники харківського метрополітену звернулися до пасажирів з проханням дотримуватися правил користування метрополітеном.

Нагадаємо, що в Києві пасажир впав під поїзд на станції метро "Арсенальна", чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Його витягнули, а рух метро відновили.

Раніше стало відомо, що у київському метрополітені на станції "Дарниця" людина впала на колію.

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