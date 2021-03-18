Ж/д квитки подорожчають: скільки коштуватимуть поїздки по країні

Ціна на популярні маршрути

Поетапна індексація тарифів на перевезення пасажирів торкнеться всіх категорій вагонів, крім 1-го класу поїздів "Інтерсіті". Крім того, вже з 1 квітня заплановано підвищення тарифів на перевезення багажу відразу на 22%.

Таким чином, якщо купейний квиток в Одесу на 105-й поїзд зараз коштує 630 гривень, то вже до 1 липня ціна зросте до 680 гривень, а наприкінці року - до 770 гривень. Квиток до Львова на 91-й поїзд зараз стоїть 575 гривень. До кінця року подорожчає до 700 гривень.

Як зазначив директор філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, компанія не планує шокового підвищення цін. "Зараз мова йде про те, що протягом 2021 року поступово по 2% в місяць може статися поетапна індексація. Мова йде про те, що з 2018 року взагалі не проходила індексація, росли комунальні платежі, росли зарплати, все зростало, а ціни на квитки залишалися на тому ж рівні", - сказав він.

Альтернативні види транспорту

В УЗ вважають, що ціни на залізничні квитки в Україні залишаються досить низькими.

"Ми моніторимо по кожному напрямку, як ціни "Укрзалізниці" виглядають у порівнянні з іншими способами транспортування: BlaBlaCar, авіація, автобуси - і бачимо, що залізниця завжди залишається найдешевшою. Плюс у нас є три класи перевезення, завжди є плацкарт, який взагалі самий дешевий спосіб транспортування, є купе, є СВ, тому люди тут теж можуть серед цих сервісів вибрати", - заявив Олександр Перцовський.

Проте за багатьма напрямками ціни у автоперевізників зараз цілком конкурентні. Наприклад, квиток на автобус Київ-Одеса коштує 400 гривень, у купе поїзда - 630 гривень. Ціни на квитки з Києва до Львова на поїзді і автобусі приблизно однакові (575 гривень і 540 гривень відповідно). А тому після підвищення цін на поїзд на 22% поїздка автобусом стане ще більш вигідною.

Відтік пасажирів на інші види транспорту після підвищення цін вказано серед основних ризиків у пояснювальній записці до проекту наказу Міністерства інфраструктури.

Якщо брати докризовий 2019 рік, то всього "Укрзалізниця" перевезла 150 млн пасажирів. За даними Держстату, у 2019 році частка перевезень залізничним транспортом склала 26,5%. У автомобільного транспорту частка вище - 32,0%.

Голова ради Центру реформ транспортної інфраструктури Володимир Наумов вважає, що відтоку не буде через звички українців. "Той пасажир, який їздив поїздами, він і далі буде їздити. Тому відтоку пасажирів не буде. Інша справа, що "Укрзалізниця" повинна зробити все можливе і неможливе, щоб відібрати пасажиропотік від автомобільного транспорту до себе", - сказав він.

Якість обслуговування

У проекті наказу Мінінфраструктури нічого не говориться про те, що підвищення цін на квитки повинно щось змінити для пасажирів. Володимир Наумов упевнений, що ставлення до обслуговування не зміниться.

"Ніякого підвищення якості обслуговування пасажирів не відбудеться, поки не зміниться підхід до управління "Укрзалізницею". Підвищення якості обслуговування - це комплекс дій, який повинен бути системним. Два відремонтованих поїзди у складі 12 вагонів і дві електрички, це щоб ЗМІ та уряду публічно показати, що "ми працюємо". Насправді стан пасажирського рухомого складу критичний", - вважає він.

Відкладене підвищення цін

Востаннє квитки на потяги дорожчали у 2018 році: у травні та жовтні - по 12%. У 2019 році також планувалося підвищити тарифи двічі - на 12% з 1 квітня і на 12% з 1 жовтня. Індексація була закладена у фінансовий план "Укрзалізниці", але в підсумку прийнято не було.

У 2020 році підвищення вартості проїзду залізничним транспортом було заплановано з 1 березня. Ціни повинні були зростати на 2% щомісяця. Однак в Україні було оголошено карантин, і це питання було знято з порядку денного.

Про підвищення знову заговорили восени 2020 року. Протягом останніх місяців міністр інфраструктури Владислав Криклій неодноразово заявляв про необхідність індексації тарифів. Основною причиною чиновники називають необхідність компенсації загальної інфляції.

Справді, за той час, коли тарифи "Укрзалізниці не підвищувалися, ціни в Україні дещо зросли. Зокрема, в 2019 році інфляція склала 4,1%, у 2020 році - ще 5%. У 2021 році очікується зростання цін на 7,3%. В сумі наростаючим підсумком це дає 17,3%.

В "Укрзалізниці" заявляють, що запланована індексація відповідає зростанню індексу споживчих цін за період з 2018 року. "Вона все одно не буде покривати за все, це буде половина покриття витрат, але, принаймні, дозволить витратитися на якісь абсолютно критичні речі для безпеки, дозволить платити зарплати нашим працівникам, тому що особливо у карантинний період, коли обсяги перевезень скорочуються, це, звичайно, принципово", - сказав Олександр Перцовський.

Ціна питання

Пасажирські перевезення "Укрзалізниці" завжди були збиткові та субсидувалися за рахунок вантажного напрямку. У 2019 році компанія отримала від продажу квитків 9,9 млрд гривень. Вантажні перевезення принесли 72,5 млрд гривень.

Від підвищення тарифів у 2021 році "Укрзалізниця" планує отримати 557,9 млн грн. Це пов'язано з тим, що індексація почнеться не з початку року і буде проходити поступово. Однак у 2022 році це повинно принести компанії вже більш значну суму.

Володимир Наумов вважає ці цифри незначними. "На сьогоднішній день держава за перевезення пільгових верств населення винна "Укрзалізниці" понад 6 млрд гривень. Пасажирські перевезення, за словами керівництва "Укрзалізниці", є збитковими - понад 12 млрд гривень на рік. На мою думку, ці кошти є краплею для вирішення проблем "Укрзалізниці", - сказав він.