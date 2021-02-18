В Україні щомісяця будуть підвищуватися ціни квитків на потяги

В Україні з весни почнуть дорожчати квитки на залізничні перевезення. Щомісяця ціни на квитки будуть зростати на 2%.

За його словами, подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року.

"Чи будуть підвищуватися ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення?... Я б не назвав це підвищенням. Це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня-квітня, по 2% в місяць до кінця року. Це передбачено фінансовим планом "Укрзалізниці", - заявив Криклій.

При цьому міністр зазначив, що при купівлі квитків заздалегідь діє до 40% знижки.