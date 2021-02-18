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В Україні щомісяця будуть підвищуватися ціни квитків на потяги

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 09:58
В Україні щомісяця будуть підвищуватися ціни квитків на потяги Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з весни почнуть дорожчати квитки на залізничні перевезення. Щомісяця ціни на квитки будуть зростати на 2%.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року.

"Чи будуть підвищуватися ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення?... Я б не назвав це підвищенням. Це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня-квітня, по 2% в місяць до кінця року. Це передбачено фінансовим планом "Укрзалізниці", - заявив Криклій.

При цьому міністр зазначив, що при купівлі квитків заздалегідь діє до 40% знижки.

Нагадаємо, наступного тижня "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд у напрямку Київ-Чернівці. Вартість квитків становитиме від 226 до 1260 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків на поїзди Інтерсіті+ через чат-боти.

До цього в компанії запустили сервіс продажу квитків на поїзди через популярні месенджери - Viber і Telegram.

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Новини України Суспільство Укрзалізниця цена билеты Владислав Криклій
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