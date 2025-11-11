ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

"Сгорело" более 23 млн гривен: экс-заместитель министра соцполитики получил подозрение

Киев, Вторник 11 ноября 2025 16:46
"Сгорело" более 23 млн гривен: экс-заместитель министра соцполитики получил подозрение Фото: Николай Шамбир (facebook.com/MLSP gov ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Бывший заместитель министра социальной политики мог нанести Украине убытки в размере более 23 млн гривен. Он получил подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Полиция не называет имя подозреваемого, но, по информации источников РБК-Украина, речь о Николае Шамбире.

Правоохранители установили, что в 2017 году чиновник заключил договор с консорциумом, который предусматривал разработку и совершенствование программного обеспечения для организации системы централизованного учета и управления социальными выплатами в Украине.

Но, как уточнили в полиции, фигурант не обеспечил должного контроля за выполнением работ со стороны подрядчиков. В результате срок действия договора истек, а все задачи выполнены не были.

При этом, как выяснилось, такой проект был признан нецелесообразным, поэтому деньги фактически были потрачены впустую.

Подозрение еще одному экс-заместителю министра

Напомним, в январе прошлого года бывшему заместителю министра социальной политики сообщили о подозрении в служебной халатности, из-за которой государственный бюджет понес убытки на сумму свыше 24 миллионов гривен.

Источники РБК-Украина уточняли, что речь идет о Борисе Лебедцове.

По данным следствия, во время полномасштабной войны чиновник заключил незаконное соглашение с коммерческой структурой о закупке компьютерной техники для центрального аппарата министерства.

Этот контракт был подписан без согласования с Минцифры и не соответствовал условиям сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должны были проводиться закупки.

Таким образом, чиновника могут посадить в тюрьму на срок от 2 до 5 лет.

