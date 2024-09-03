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Как можно сняться с регистрации места проживания: объяснение ЦНАП

Киев, Украина, Вторник 03 сентября 2024 20:00
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Как можно сняться с регистрации места проживания: объяснение ЦНАП Фото: Услуги ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

В ЦНАПах Украины предоставяют более 450 услуг, что упрощает взаимодействие людей с разными государственными учреждениями. Так можно сняться с регистрации места жительства, что стало актуальным во время войны.

Как это можно сделать и какие документы нужны, РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Как сняться с регистрации места жительства в ЦНАП

Сняться с регистрации места жительства можно несколькими способами, объясняет Наталья Шамрай.

  • лично;
  • с помощью уполномоченного лица;
  • через законного представителя;
  • или онлайн.

При личном обращении в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) нужно взять с собой необходимые документы:

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении (для ребенка до 14 лет);
  • налоговый номер;
  • если действуете через уполномоченное лицо, оно должно иметь документ, подтверждающий его полномочия;
  • военно-учетный документ (для граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет или состоящих на военном учете);
  • документ об уплате административного сбора (45,42 грн).

"Дети до 14 лет снимаются с регистрации места жительства исключительно по заявлению одного из родителей или законного представителя", – отмечает она.

Услуга предоставляется в день получения документов от ЦНАП.

"После этого ваши данные о снятии с регистрации будут внесены в реестр общины и переданы в соответствующие государственные органы. Вы будете сняты с регистрации места жительства, а при необходимости можете заказать выписку о регистрации места жительства", - объясняет Наталья Шамрай.

Как можно сняться с регистрации места проживания: объяснение ЦНАП

Фото: Оформление документов в ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как сняться с регистрации места проживания онлайн

Также это можно сделать через портал "Дія". Эта услуга доступна только для невоеннообязанных лиц.

Алгоритм действий будет следующий, отмечает Наталья Шамрай:

  1. Перейдите на сайт "Дія" и нажмите "Подать заявление".
  2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь с помощью электронной подписи.
  3. Проверьте свои личные данные в кабинете гражданина и обновите их, если нужно.
  4. Заполните онлайн-форму заявления для получения услуги.
  5. Уплатите административный сбор.
  6. Подпишите заявление с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпис.
  7. Ожидайте результата рассмотрения заявления регистратором.

Напомним, мы писали, какие документы нужны для регистрации недвижимости в ЦНАПе и сколько это стоит.

Также мы рассказывали о топ-5 услугах, за которыми больше всего обращались в ЦНАП летом.

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