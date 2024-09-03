Как можно сняться с регистрации места проживания: объяснение ЦНАП
В ЦНАПах Украины предоставяют более 450 услуг, что упрощает взаимодействие людей с разными государственными учреждениями. Так можно сняться с регистрации места жительства, что стало актуальным во время войны.
Как это можно сделать и какие документы нужны, РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Как сняться с регистрации места жительства в ЦНАП
Сняться с регистрации места жительства можно несколькими способами, объясняет Наталья Шамрай.
- лично;
- с помощью уполномоченного лица;
- через законного представителя;
- или онлайн.
При личном обращении в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) нужно взять с собой необходимые документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении (для ребенка до 14 лет);
- налоговый номер;
- если действуете через уполномоченное лицо, оно должно иметь документ, подтверждающий его полномочия;
- военно-учетный документ (для граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет или состоящих на военном учете);
- документ об уплате административного сбора (45,42 грн).
"Дети до 14 лет снимаются с регистрации места жительства исключительно по заявлению одного из родителей или законного представителя", – отмечает она.
Услуга предоставляется в день получения документов от ЦНАП.
"После этого ваши данные о снятии с регистрации будут внесены в реестр общины и переданы в соответствующие государственные органы. Вы будете сняты с регистрации места жительства, а при необходимости можете заказать выписку о регистрации места жительства", - объясняет Наталья Шамрай.
Фото: Оформление документов в ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)
Как сняться с регистрации места проживания онлайн
Также это можно сделать через портал "Дія". Эта услуга доступна только для невоеннообязанных лиц.
Алгоритм действий будет следующий, отмечает Наталья Шамрай:
- Перейдите на сайт "Дія" и нажмите "Подать заявление".
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь с помощью электронной подписи.
- Проверьте свои личные данные в кабинете гражданина и обновите их, если нужно.
- Заполните онлайн-форму заявления для получения услуги.
- Уплатите административный сбор.
- Подпишите заявление с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпис.
- Ожидайте результата рассмотрения заявления регистратором.
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