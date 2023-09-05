Суровикина освободили из-под стражи, - New York Times

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times , которое получило информацию от двух анонимных американских чиновников и человека, близкого к Министерству обороны России.

Генерал Сергей Суровикин, которого считали союзником Пригожина и который получил прозвище "Генерал Армагеддон" за свою жестокую тактику в Сирии, исчез из поля зрения в июне после того, как лидер наемников и члены его группы "Вагнера" выступили против российского военного руководства.

Американские официальные лица утверждают, что генерал заранее узнал о мятеже, и через несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором неуверенно выглядевший Суровикин призывает наемников "Вагнера" отступить.

Официальные лица США заявили, что, хотя генерал Суровикин, судя по всему, был освобожден из-под стражи, остается неясным, сохраняются ли какие-либо ограничения на его передвижение или другие ограничения, введенные российскими властями.

Генерал Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе в конце прошлого месяца, сообщил человек, близкий к Минобороны России, на условиях анонимности, как и официальные лица США.

Генерал пока сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет, сказал анонимный источник. В прошлом месяце российские государственные новости сообщили, что генерал Суровикин был официально отстранен от должности главы Воздушно-космических сил России.

В понедельник генерал Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии, опубликованной в социальных сетях новостным изданием, которым руководит Ксения Собчак. На фотографии генерал в штатском, в темных очках, шляпе и рубашке на пуговицах идет по улице рядом с женой. По фотографии трудно понять местонахождение.

" Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", - говорится в сообщении на канале в Telegram, связанном с Собчак.

Алексей Венедиктов, возглавлявший либеральную радиостанцию "Эхо Москвы" до тех пор, пока Кремль не закрыл ее в прошлом году, поздно вечером в понедельник написал, что генерал Суровикин находится дома со своей семьей.

"Генерал Суровикин дома с семьей. В отпуску и в распоряжении министерства обороны ", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Мятеж Пригожина

С октября 2022 года по январь 2023 года генерал Суровикин командовал российскими силами в Украине. Он курировал вывод российских войск из Херсона и переход к оборонительной стратегии, которая включала строительство огромной оборонительной стены, известной как "линия Суровикина", которая препятствовала украинским силам в их контрнаступлении.

Пригожин знал генерала Суровикина, потому что наемники "Вагнера" служили в Сирии в составе российских войск, когда он был там высшим командующим. Лидер наемников высоко оценил назначение генерала в прошлом году, назвав его легендарной фигурой и самым способным командиром в российской армии.

Но в январе Кремль отстранил генерала Суровикина, назначив начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова командующим, курирующим силы в Украине. Это изменение ознаменовало начало потери власти Пригожина, который вскоре столкнулся с генералом Герасимовым и российским министром обороны Сергеем Шойгу, поскольку силы "Вагнера" понесли тяжелые потери, пытаясь взять украинский город Бахмут.

Эта напряженность в конечном итоге привела к тому, что Пригожин начал кратковременный мятеж, который, по его словам, был направлен на устранение двух руководителей российского военного ведомства обороны, а не на свержение президента Владимира Путина.

В июле, когда возникли слухи о местонахождении генерала Суровикина, один из ведущих депутатов российского парламента, возглавляющий комитет по обороне, сообщил репортеру, что генерал "отдыхает".