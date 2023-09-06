ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Упоминание о Суровикине пропало с сайта Минобороны РФ

Среда 06 сентября 2023 19:35
UA EN RU
Упоминание о Суровикине пропало с сайта Минобороны РФ Фото: Сергей Суровикин, бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны России убрало со своего сайта упоминание о Сергее Суровикине, который занимал должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, по состоянию на 19 июня профиль Суровикина все еще находился на сайте Минобороны страны-агрессора, но сейчас там его уже нет.

Фото: профиля Суровикина больше нет на сайте Минобороны РФ (news.sky.com)

Стоит заметить, что бывший главнокомандующий ВКС РФ пропал не только с сайта ведомства, но и с публичного пространства после того, как наемники частной военной компании "Вагнера" совершили неудачную попытку государственного переворота в России.

Задержание Суровикина

Напомним, после неудачного бунта Евгения Пригожина в СМИ начали активно распространять информацию о том, что Суровикин был задержан российскими правоохранителями.

Генерала подозревали в том, что он поддерживал мятежников.

Несколько недель назад российский журналист Алексей Венедиктов утверждал, что российский диктатор Владимир Путин снял Суровикина с должности главнокомандующего ВКС.

При этом 5 сентября появилась информация о том, что генерала освободили из-под стражи. Пока официального подтверждения таких данных нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб РФ Война России против Украины
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут