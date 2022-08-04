Зерновий коридор: Туреччина анонсувала вихід ще трьох суден з України

У рамках зернового коридору з України вийде ще три судна з продовольством.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Завдяки інтенсивній роботі Спільного координаційного центру заплановано, що з українських портів у рамках відвантаження зерна стартують 3 судна", - сказав Акар. За словами міністра, кораблі мають відправитися завтра, 5 серпня.