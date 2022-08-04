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Зерновий коридор: Туреччина анонсувала вихід ще трьох суден з України

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 21:39
Зерновий коридор: Туреччина анонсувала вихід ще трьох суден з України Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У рамках зернового коридору з України вийде ще три судна з продовольством.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Завдяки інтенсивній роботі Спільного координаційного центру заплановано, що з українських портів у рамках відвантаження зерна стартують 3 судна", - сказав Акар.

За словами міністра, кораблі мають відправитися завтра, 5 серпня.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

Згодом його інспектували у Стамбулі. Група інспекторів піднялася на борт Razoni, першого зерновоза, який покинув українські порти.

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