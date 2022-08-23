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"Зерновий коридор". Росія "анонсує" диверсію щодо одного з суден

Фото: Росія "анонсує" диверсію щодо одного з суден, яке екпортує зерно з України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія "анонсує" диверсію щодо одного з суден, яке екпортує зерно з України, і хоче звинуватити в ній Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Росії.

Міноборони РФ розцінила заяви глави МЗС Британії Ліз Трасс і одного з кандидатів на пост британського прем'єра Ріші Сунака про те, що Росії не слід брати участь в G20 як "русофобське вкидання".

"За наявною інформацією, західники не мають наміру задовольнятися декларативними заявами, а планують провокаційні дії з метою очорнити Росію в очах світової спільноти. Зокрема, готується медіавброс про те, що Москва нібито незадоволена результатами продовольчої угоди з морських поставок українського зерна і готує диверсію щодо одного з комерційних суден", - заявляє Міноборони країни-агресора.

РФ "застерігає" захід від подібного роду провокацій.

Міноборони додає, що Росія залишається активним учасником "Групи двадцяти".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що Росія не має морального права засідати в G20.

Крім того, один з кандидатів на пост британського прем'єра Ріші Сунак вважає, що країни G20 повинні заборонити президенту РФ Володимиру Путіну відвідувати свої зустрічі до тих пір, поки Москва не зупинить війну в Україні.

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