Як зернова угода вплине на ціни: прогноз Мінагрополітики

"Відкриття портів - це один з факторів у світі, який зараз впливають на ціну зерна. Їх декілька, і всі вони надзвичайно важливі. Український фактор - один з них, один з найважливіших", - сказав він.

Сольський нагадав, що після підписання угоди 22 липня ціни на зерно на біржі впали на 3-4 долари. "Другий фактор, який впливає на підняття ціни - велика засуха в Європі, в тому числі в сусідніх наших країнах: Румунія, Угорщина", - повідомив він.

Міністр також сказав що, країни, які поповнюють резерви, цьому році закуплять ще більше зерна, і це вплине на зростання ціни.

Водночас будуть штовхати ціни вниз очікування великого врожаю в Бразилії, можливість США зменшити відсоток біоетанолу в бензині

"Я це на всіх цих ринках відбуватися - досить важко спрогнозувати. Моя особиста думка - ціна має ризик дещо глобально зменшитися", - сказав міністр та додав, що для українських фермерів вона буде зростати за рахунок падіння вартості логістики.

Сольський підтвердив, що потужності трьох портів дозволяють експортувати приблизно 3 млн тонн зерна на місяць. "Це на 99% буде зерно фермерів, яким будуть займатися в першу чергу приватні структури", - сказав він.

За його словами, попередні оцінки показують, що це дасть приблизно 1 млрд доларів валютної виручки на місяць.