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Пшениця різко подорожчала після удару по Одесі, який поставив під питання зернову угоду

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 14:10
Пшениця різко подорожчала після удару по Одесі, який поставив під питання зернову угоду Фото: зернова угода опинилася під питанням поле ракетного удару по Одесі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на пшеницю різко зросли в понеділок, 25 липня, оскільки ракетний удар Росії по українському порту Одеса викликав сумніви в можливості реалізації досягнутої минулого тижня Угоди про відкриття коридору для експорту зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі зросли майже на 4% до 7,86 долара за бушель, відновивши більшу частину позицій, втрачених 22 липня, коли ціни впали майже на 6% після оголошення про угоду.

"Відновлення українського експорту потребує не тільки безпечного судноплавного каналу, але і безпечних портів. Росіяни створили сумніви в безпеці портів ще до того, як висохли чорнило в Угоді про судноплавство. Сумніви знову є", - один з європейських трейдерів.

Морські порти України були закриті після вторгнення Росії в лютому, і хоча частина врожаю вивозилася залізницею або автомобільним транспортом через сусідні країни, такі як Румунія і Польща, мільйони тонн залишаються в Україні.

Скорочення поставок одного з найбільших у світі експортерів зерна сприяло зростанню продовольчої інфляції в усьому світі, і агентства ООН попередили, що це може призвести до голоду і масової міграції в безпрецедентних масштабах.

"Поряд з невизначеністю щодо того, скільки часу займе розмінування, судновласники просто не попливуть в Україну, незалежно від фрахтової ставки, якщо вони думають, що їх судно буде уражене ракетами", - заявив інший європейський зернотрейдер.

У неділю Україна продовжила спроби відновити експорт зерна зі своїх чорноморських портів відповідно до нової угоди, але попередила, що поставки постраждають, якщо російський ракетний удар по Одесі стане ознакою чогось більшого.

"Навіть якщо вони скажуть, що все ще працюють над відновленням експорту, я не бачу, хто захоче страхувати судна, які будуть ходити в цю зону", - сказав третій Європейський трейдер.

Кремль заявив у понеділок, що ракетний удар не вплине на експорт зерна. В ході телефонної конференції з журналістами офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія націлилася на військову інфраструктуру.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Однак 23 липня Росія вдарила ракетами по порту Одеси.

Як повідомив РБК-Україна Сергій Іващенко, виконавчий директор Української зернової асоціації (УЗА), ракетний обстріл росіянами порту Одеси поставив під питання виконання угоди з вивезення українського зерна.

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