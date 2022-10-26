RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зерновой коридор. В Украине создали электронную очередь для судов

Фото: в Украине создали е-очередь для судов, идущих по "зерновому коридору" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Для судов, идущих в украинские порты в рамках "зернового коридора", ввели электронную очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Администрации морских портов Украины.

С помощью очереди будет определен алгоритм недельного планирования обработки судов. Подобная очередь ранее была введена в Дунайских портах.

"Однако, в отличие от Сулинского канала, где электронная очередь не меняется, здесь допустимы изменения, связанные с техническими нюансами, такими как неготовность судна к осмотру и т.д. Однако по каждому такому случаю в электронной очереди напротив судна будут указаны объективные причины такой перестановки", - объяснил руководитель АМПУ Алексей Востриков.

Электронная очередь действует с 26 октября, а информацию о ней можно найти на официальном сайте АМПУ.

Напомним, что ранее стало известно, что Россия срывает зерновое соглашение, создав очередь с кораблей, которые не могут попасть в украинские порты.

По состоянию на 24 октября в очереди на инспекцию "зерновым коридором" стоит уже 113 судов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
портАМПУ