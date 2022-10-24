В очереди на инспекцию по "зерновому корридору" стоит 113 суден

В Совместном координационном центре под эгидой ООН подтвердили, что экспорт зерна с Украины через черноморские проливы осуществляется с серьезными задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совместного координационного центра.

Сообщается, что по состоянию на сегодня, 24 октября, очередь на инспекцию для дальнейшего движения в украинские порты Черного моря для загрузки украинской агропродукцией составляет 113 судов.

Ранее Зеленский заявил, что Российская Федерация срывает зерновую сделку, искусственно создав очередь из 150 кораблей, которые не могут попасть в украинские порты и загрузиться агропродукцией.

Также позже в МИД заявили, что в результате действий РФ более 165 судов в настоящее время застряли в очереди у пролива Босфор и их количество ежедневно увеличивается.

Зерновой коридор по Черному морю начал работу в августе при посредничестве Турции и ООН. На сегодня известно, что стороны должны продлить соглашение, которое действует до 22 ноября.

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