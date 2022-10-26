UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зерновий коридор. В Україні створили електронну чергу для суден

Фото: в Україні створили е-чергу для суден, що йдуть "зерновим коридором" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Для суден, які йдуть в українські порти в рамках "зернового коридору", запровадили електронну чергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Адміністрації морських портів України.

За допомогою черги буде визначено алгоритм тижневого планування обробки суден. Подібна черга раніше була впроваджена у Дунайських портах.

"Однак, на відміну від Сулинського каналу, де електронна черга не змінюється, тут допустимі зміни, пов'язані з технічними нюансами, такими як неготовність судна до огляду тощо. Проте з кожної такої нагоди в електронній черзі навпроти судна будуть вказані об'єктивні причини такої перестановки", - пояснив керівник АМПУ Олексій Востріков.

Електронна черга діє з 26 жовтня, а інформацію про неї можна на офіційному сайті АМПУ.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Росія зриває зернову угоду, створивши чергу з кораблів, які не можуть потрапити до українських портів.

Станом на 24 жовтня у черзі на інспекцію "зерновим коридором" стоїть уже 113 суден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
портАМПУ