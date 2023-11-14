"Зерновой коридор": Украина с Британией создали специальный механизм страхования судов

Украина и Британия договорились о создании специального механизма в рамках "зернового коридора". Он предусматривает скидки на стоимость страхования для экспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что украинские защитники продолжают держать открытым "зерновой коридор". Им воспользовались уже 100 судов, которые вывезли из украинских портов более 3,7 млн тонн продукции.

"По результатам договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний создала специальный механизм. Он позволит сделать скидку на стоимость страхования от военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины", - рассказал глава правительства.

Шмыгаль уточнил, что такая инициатива сделает "зерновой коридор" более доступным для широкого круга экспортеров.

По словам премьера, правительство уже выделило средства, которые будут гарантией покрытия убытков. В механизме задействованы Экспортно-кредитное агентство, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "DZ банк" и пул из 14 страхователей. Также в создании механизма помог Европейский банк реконструкции и развития.

"Зерновой коридор"

Напомним, еще в середине июля Россия решила выйти из "зерновой сделки", которая позволяла экспортировать украинское зерно по Черному морю.

После этого Украина решила запустить экспорт без возобновления участия России в "зерновой сделке".

Оккупанты всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора". В частности, они сбрасывают неподалеку от маршрута авиабомбы. Также недавно враг ударил ракетой по гражданскому судну в Одесской области.