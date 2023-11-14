"Зерновий коридор": Україна з Британією створили спеціальний механізм страхування суден

Україна та Британія домовилися про створення спеціального механізму у рамках "зернового коридору". Він передбачає знижки на вартість страхування для експортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Він зазначив, що українські захисники продовжують тримати відкритим "зерновий коридор". Ним скористалися вже 100 суден, які вивезли з українських портів понад 3,7 млн тонн продукції.

"За результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній створила спеціальний механізм. Він дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України", - розповів глава уряду.

Шмигаль уточнив, що така ініціатива зробить "зерновий коридор" доступнішим для широкого кола експортерів.

За словами прем'єра, уряд уже надав кошти, які будуть гарантією покриття збитків. У механізмі задіяно Експортно-кредитне агентство, "Укргазбанк", "Укрексімбанк", "DZ банк" та пул з 14 страхувальників. Також у створенні механізму допоміг Європейський банк реконструкції та розвитку.

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, ще в середині липня Росія вирішила вийти із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем.

Після цього Україна вирішила запустити експорт без поновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Окупанти всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору". Зокрема, вони скидають неподалік маршруту авіабомби. Також нещодавно ворог ударив ракетою по цивільному судну в Одеській області.