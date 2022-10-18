ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Турция предлагает продлить зерновое соглашение на 6 месяцев или год

Новина українською →
Анкара, Вторник 18 октября 2022 17:51
Турция предлагает продлить зерновое соглашение на 6 месяцев или год Фото: представитель президента Турции Ибрагим Калын (wikipedia.org)
Автор: Илона Свиридова

Турецкая сторона предлагает продлить соглашение о зерновом коридоре через Черное море на более длительный срок - 6 месяцев или год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью официального представителя президента Турции Ибрагима Калына телеканалу A Haber.

"Мы просим продления договора о зерновом коридоре на 3, 6 месяцев или год. У нас сложилось положительное впечатление от (президента России, - ред.) Путина. Я вижу в этом надежду", - отметил он.

По его словам, на сегодня пока нельзя сказать, будет ли продлено соглашение и на сколько. Но турецкая сторона считает целесообразным продление на 6 месяцев или год.

Отметим, зерновой коридор по Черному морю для экспорта украинской аграрной продукции начал работу в августе при посредничестве Турции и ООН. На сегодня известно, что стороны должны продлить соглашение, которое действует до 22 ноября.

Разблокирование портов позволило Украине возобновить агарный экспорт, но есть опасения того, что Россия использует провокацию с подрывом Крымского моста для того, чтобы не продлевать соглашение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Турция
NEWS
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов