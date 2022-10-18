Турция предлагает продлить зерновое соглашение на 6 месяцев или год

Турецкая сторона предлагает продлить соглашение о зерновом коридоре через Черное море на более длительный срок - 6 месяцев или год.

"Мы просим продления договора о зерновом коридоре на 3, 6 месяцев или год. У нас сложилось положительное впечатление от (президента России, - ред.) Путина. Я вижу в этом надежду", - отметил он.

По его словам, на сегодня пока нельзя сказать, будет ли продлено соглашение и на сколько. Но турецкая сторона считает целесообразным продление на 6 месяцев или год.