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Из одесского порта вышел балкер с зерном для Эфиопии

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Одесская область, Пятница 07 октября 2022 12:03
Из одесского порта вышел балкер с зерном для Эфиопии Фото: из портов Одесской области еще три судна с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 7 октября, из портов Одесской области вышли еще три судна "зерновым коридором". Украинское продовольствие направляется в Эфиопию, а также страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

Сегодня из порта "Черноморск" вышел балкер NEW ISLAND, на борту которого находится 30 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Это зерно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.

Также из портов "Одесса" и "Южный" вышли еще два судна. Они доставят 56,6 тысячи тонн пшеницы и кукурузы для стран Африки, Азии и Европы.

С начала действия "зернового коридора" Украина экспортировала 6,4 млн тонн агропродукции. Из украинских портов вышли 285 судов.

Напомним, недавно из одесских портов вышли шесть судов, среди которых балкер, который доставит зерном для Алжира.

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Порт Южный Одесса
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