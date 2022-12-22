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"Зерновая инициатива": из одесских портов отправились еще пять судов с зерном для Африки и Азии

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Четверг 22 декабря 2022 12:15
"Зерновая инициатива": из одесских портов отправились еще пять судов с зерном для Африки и Азии Фото: из одесских портов отправились еще пять судов с зерном для Африки и Азии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из портов Одесской области отправились еще пять судов с 221 тысячой тонн агропродукции для стран Африки и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

Среди судов - балкер SEA BRIDLE с 25 тысячами тонн агропродукции для Ливии. С начала работы зерновой инициативы порты отправили 12 судов с 305 тысяч тонн украинского зерна в эту африканскую страну.

В настоящее время в одесских портах под обработкой 29 судов. На них загружают более 1 млн тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" движется два судна под загрузку 89 тысяч тонн агропродукции.

При этом в Босфоре своей очереди инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошедшие сутки семь судов получили согласование для последующего движения после инспекции.

Мининфраструктуры отмечает, что для непрерывного движения "зерновым коридором" должно проходить минимум 12 инспекций в сутки.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые перевезли 14,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Отметим, что недавно Украина экспортировала 51 тысячу тонн кукурузы для Туниса и Ливии.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина до конца весны отправит около 60 судов с зерном в страны Африки.

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