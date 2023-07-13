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Зерновое соглашение. У Эрдогана не прогнозируют кризиса и ждут разговора с Путиным

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Турция, Четверг 13 июля 2023 23:07
Зерновое соглашение. У Эрдогана не прогнозируют кризиса и ждут разговора с Путиным Фото: турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция планирует избежать кризиса со стороны России относительно "зерновой сделки". В стране также готовятся к переговорам президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Turk.

Пресс-секретарь партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция рассчитывает, что избежит кризиса по "зерновой сделке" со стороны РФ.

"Я не думаю, что в ритме турецко-российских отношений будет какой-то негатив. Зерновая сделка претерпела небольшую турбулентность, но потом вернулась на правильный путь", - пояснил он.

По словам пресс-секретаря, Турция заметила, что Путин, как и Эрдоган обеспокоены по поводу вопроса "зерновой сделки".

"Существует желание не усугублять ситуацию с голодом в бедных странах. В любом случае, я не ожидаю кризиса. Я думаю, что будет контакт между нашим президентом и господином Путиным по этому вопросу", - добавил Челик.

Зерновое соглашение

В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.

Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении снабжения аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.

Ранее Financial Times писала, что Европейский Союз рассматривает возможность как уступку Москве согласиться на создание подсанкционным Россельхозбанком дочерней компании, подключенной к SWIFT.

Следует отметить, что ранее Россия уже угрожала прекратить деятельность "зернового соглашения". Страна потребовала выполнить ее условия. Однако впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зернового соглашения" еще на два месяца.

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