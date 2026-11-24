Как должен работать новый маршрут

Тему экспорта обсудили в сентябре на Салоницкой международной ярмарке. Там министр инфраструктуры и транспорта Греции Христос Димас встретился с украинским замминистра Артемом Рыбченко.

Этот разговор стал продолжением июньской встречи греческого министра с Сергеем Деркачем, на тот момент заместителем министра развития общин и территорий Украины. Идею привлечь Грецию к вывозу украинского зерна рассматривали еще в 2023 году, но тогда она не заработала.

Теперь план предусматривает двусторонний мультимодальный маршрут между Грецией и Украиной, то есть с сочетанием разных видов транспорта. Главным звеном должен стать порт Александруполис, в меньшей степени – Салоники.

О пилотном проекте знает Еврокомиссия, в частности Генеральный директорат по мобильности и транспорту, курируемый еврокомиссаром Апостолосом Цицикостасом.

Основой этих шагов является договоренность премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского еще с сентября 2025 года. Речь идет о "ось" Александруполис - Одесса, которая будет проходить через транспортный коридор Балтийское море – Черное море – Эгейское море.

Этот коридор тянется от Хельсинки до Никосии и охватывает 13 стран. Одиннадцать из них - члены ЕС, а Украина и Молдова присоединены к нему, хотя и не входят в Евросоюз.

Почему Украине нужна альтернатива

Постоянные удары России по черноморским портам сильно ограничили возможность вывоза зерно крупными партиями. К тому же из-за засухи резко упал уровень воды в Дунае.

По данным издания, это особенно сказывается на экспорте кукурузы, начиная с середины ноября.

Чиновники обеих стран отметили, что маршрут будет выгоден только тогда, когда грузы будут двигаться в обе стороны. Украине кроме экспорта зерна требуется зимнее дизельное топливо для сильных морозов, а также электрооборудование и стройматериалы.

Что может помешать запуску

По информации To Vima, пробная перевозка по железной дороге возможна благодаря компаниям Hellenic Train и GFR Hellas. Последняя является подразделением румынской GFR – крупнейшей частной железнодорожной компании Центральной и Южной Европы.

Однако чтобы маршрут окупался, нужно запускать два-три поезда в сутки с юга на север. Также к проекту должны подключиться греческие компании.

Еще одна проблема – мост Руссе – Джурджу через Дунай на участке между Болгарией и Румынией. Его планируется закрыть с апреля по декабрь 2027 года.

Автомобильные перевозки обходятся дороже. Греческие и украинские перевозчики могут ездить между странами без транзитных разрешений, но перевозить грузы внутри Греции, например из Александруполиса в другой греческий город, имеют право только греческие компании.