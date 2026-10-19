Украина ищет с Турцией, Индией и Египтом путь восстановить зерновой коридор

Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возобновлении гражданского судоходства в Черном море. В первую очередь речь идет об экспорте зерна, который из-за атак России остановился еще в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Bloomberg .

Как должна работать схема

Турция, Египет и Индия предложили безопасный проход для судов под своими флагами. Такие корабли будут заходить и в украинские, и в российские порты и вывозить продовольствие.

"Одно судно идет в наш порт, другое - в российский, и мы соглашаемся не атаковать ни одно из них", - пояснил Зеленский.

Однако Россия, по его словам, против этого плана, несмотря на регулярные звонки от турецких, индийских и египетских посредников.

Почему это важно

Черноморские порты – главный маршрут для украинского агроэкспорта. За маркетинговый год через них можно отгрузить около 36 млн. тонн зерна. С августа морской экспорт остановился из-за российских ударов по портам и судам.

"Мы не можем справиться с таким объемом перевозок по железной дороге", - подчеркнул Зеленский.

По данным Министерства аграрной политики, сейчас Украина может экспортировать всего 38% привычных объемов.

Просьба к ЕС

Украина также попросила Евросоюз возобновить программу "Пути солидарности". В начале полномасштабного вторжения в 2022 году она позволяла вывозить украинское зерно по европейским железным дорогам и портам.

"Мы просим ЕС восстановить "Пути солидарности", чтобы облегчить экспорт зерна. Это зерно нужно всем", - сказал президент.