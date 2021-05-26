ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеркаль звільнилася з "Нафтогазу"

Новость на русском →
Україна, Середа 26 травня 2021 16:31
Зеркаль звільнилася з "Нафтогазу" Фото: Лана Зеркаль пішла з" Нафтогазу " (facebook.com/lana.zerkal)
Автор: Олександр Білоус

Олена Зеркаль залишила посаду радника голови правління "Нафтогазу". Вона працювала в компанії півтора року.

Про це Зеркаль повідомила РБК-Україна.

Нагадаємо, екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль була призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" у січні 2020 року

У травні 2020 року Олена Зеркаль очолила захист компанії в судах і виконавчих провадженнях у спорах з "Газпромом" і у справах проти Російської Федерації. Це сталося після звільнення з компанії Юрія Вітренка.

Зазначимо, Юрій Вітренко повернувся в "Нафтогаз" у квітні 2021 року і очолив компанію після спірного рішення Кабінету Міністерства України.

Зеркаль має звання надзвичайного та повноважного посла, має 25-річний досвід роботи юристом у державному та приватному секторах. У 2014-2019 роках на посаді заступника міністра закордонних справ України займалася питаннями європейської інтеграції, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну в Міжнародному суді ООН і арбітражах у справах проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Олена Зеркаль Нафтогаз України
NEWS
"Своїх не залишаємо". Українців евакуювали з Сектору Газа
"Своїх не залишаємо". Українців евакуювали з Сектору Газа
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій