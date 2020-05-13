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Зеркаль буде курирувати суди "Нафтогазу" з Росією, - джерело

Новини » Економіка     13.05.2020 - 20:49
Зеркаль буде курирувати суди "Нафтогазу" з Росією, - джерело
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Частина функцій Юрія Вітренко в "Нафтогазі" перейде до Олени Зеркаль

Правління НАК "Нафтогаз України" рекомендувало провести реорганізацію і розподіл функцій для підвищення ефективності роботи компанії. Про це РБК-Україна повідомило джерело в НАК.

За словами співрозмовника агентства, в цьому процесі позиція, яку займає Юрій Вітренко, пропонується до скорочення.

"Це не означає, що Юрій Юрійович залишить компанію. Не виключено, що буде знайдено інше рішення, тому ми не поспішаємо робити заяви про звільнення. Це передчасно", - сказав джерело.

За його словами, функція, яку виконує Вітренко, буде розділена. У частині судових процесів з Росією завдання буде курирувати Олена Зеркаль спільно з юристами "Нафтогазу". При цьому вона залишається радником голови правління Андрія Коболєва. "Інші функції перерозподіляються у відповідності з новою організаційною структурою", - додало джерело.

Як повідомляло РБК-Укра]на, НАК "Нафтогаз України" визначився зі своїми представниками на усних слуханнях, які відбудуться в листопаді 2020 року в Гаазі, про розмір компенсації за експропріацію Росією кримських активів компанії. Позицію "Нафтогазу" представлять директор з юридичних питань Ярослав Теклюк за експертної підтримки радника голови правління "Нафтогазу" Олени Зеркаль.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що його звільняють з компанії, а його посаду потрапляє під скорочення.

Теги Новини України ГазпромГаагаНафтогаз України
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