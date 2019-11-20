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Зеркаль розповіла про роль Пристайка і Єрмака у зовнішній політиці Зеленського

Новини » Політика     20.11.2019 - 11:04
Зеркаль розповіла про роль Пристайка і Єрмака у зовнішній політиці Зеленського
Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Зеркаль наголосила, що зовнішню політику визначає сам Зеленський

У зовнішній політиці президента України Володимира Зеленського міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко та помічник президента Андрій Єрмак грають різні ролі. Про це в інтерв'ю Bihus.info розповіла заступник голови МЗС України Олена Зеркаль.

За її словами, Зеленський сам задає вектор зовнішньої політики України, проте Пристайко та Єрмак мають свої сфери відповідальності.

"Якщо це зв'язки з європейськими політиками, реакції або послідовність дій, то, мабуть, це Пристайко. Якщо це офіційні переговори, то це Пристайко", - зазначила Зеркаль.

Вона також додала, що Єрмак більш залучений до переговорів з Російською Федерацією, в тому числі в нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше Зеркаль заявила, що в разі перемоги в Міжнародному суді ООН у справі "Україна проти Росії" Київ буде вимагати грошових компенсацій від Москви. За її словами, рішення по суті в цій справі може бути оголошено у 2022 році.

Відзначимо, напередодні міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти розумний компроміс під час саміту "нормандської четвірки".

"Ми їдемо на нормандську зустріч з відкритими ідеями. Готові прийняти розумний компроміс і принести додому прогрес, якого українці так давно чекають", - зазначив він.

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Новини України Володимир ЗеленськийЕлена ЗеркальВадим Пристайко
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