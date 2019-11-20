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Київ вимагатиме від Росії компенсацій у справі "Україна проти РФ", - Зеркаль

Новини » Політика     20.11.2019 - 10:12
Київ вимагатиме від Росії компенсацій у справі "Україна проти РФ", - Зеркаль
Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

У разі перемоги в суді Україна вимагатиме від Росії компенсації

У разі перемоги в Міжнародному суді ООН у справі "Україна проти Росії" Київ вимагатиме грошових компенсацій від Москви. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в програмі "Bihus.Інфо".

Як розповіла Зеркаль, в разі перемоги в суді ООН Україна вимагатиме від Росії компенсацій не лише за фінансування тероризму, але й за расову дискримінацію в окупованому Криму. Однак вона додала, що питання компенсацій буде підніматися лише після того, як будуть встановлені всі факти та визнаються всі порушення.

"Я більш ніж впевнена, що всі факти, які ми вкладали у меморандумі щодо расової дискримінації в Криму, також знайдуть своє підтвердження і будуть прийняті судом як порушення", - пояснила вона.

Зеркаль зазначила, що рішення по суті у справі "Україна проти Росії" може бути оголошене у 2022 році.

"Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після того ми можемо, але, думаю, що і маємо, поставити питання щодо компенсації після цього рішення за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України", - додала заступник глави МЗС.

Нагадаємо, раніше Зеркаль заявляла, що Росія буде відповідати в Гаазькому суді за всіма звинуваченнями у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в окупованому Криму. Тоді ж вона наголосила, що суд ООН не допустив спробу Росії ухилитися від відповідальності.

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Новини України Російська ФедераціяКомпенсацияЕлена Зеркаль
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