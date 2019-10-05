Зенітні ракетні війська ЗСУ розпочали навчання з бойовою стрільбою

У підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил.

Як зазначили в прес-службі, головною особливістю цьогорічних навчань є те, що наші підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда".

"Це перше застосування "Ореанди" зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння", - сказав начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.

Як зазначили в прес-службі, цьогорічні підсумкові навчання проводяться у чотири етапи. Нині триває перший. Він розпочався із повітряного командування "Центр". Потім до навчань підключилось командування "Схід". Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.

У командуванні зазначають, що цього року розмах навчань буде більшим, ніж минулого. Зокрема, залучається більше озброєння, більше особового складу, проведуть більше пусків ракет. Під час кульмінації навчань відбиватимуть масований повітряний напад ворога та збиватимуть повітряні цілі одночасно два зенітні ракетні полки "С-300П" та "Бук-М1", а також окремі дивізіони "С-125".

До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і РТВ. Винищувачі бригад тактичної авіації імітуватимуть авіаналіт. Радіотехнічні війська здійснюватимуть розвідку та розпізнавання цілей. А роль мішеней виконуватимуть БпЛА ВР-3 "Рейс".

Нагадаємо, наприкінці вересня у Львівській області закінчилися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019, метою яких була підготовка підрозділів до ведення бойових дій за стандартами НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одеській області 30 серпня відбулись випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М" із збільшеною дальністю ураження. Ракети повинна взяти на озброєння українська армія.