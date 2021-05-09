ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Неконтрольована китайська ракета впала на Землю: у Китаї розповіли куди

Новость на русском → Пекін, Неділя 09 травня 2021 08:42
Неконтрольована китайська ракета впала на Землю: у Китаї розповіли куди Фото: залишки китайської ракети впали в Індійський океан (wikipedia.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні вночі китайська неконтрольована ракета впала на Землю. У Китаї заявили, що її залишки впали в Індійський океан.

Про це повідомляє Китайське національне космічне управління в Weibo.

Основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі. Частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом).

Як повідомляють китайські ЗМІ, координати вказують точку потрапляння в океан приблизно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки. Переважна більшість уламків ракети згоріла у процесі входу в атмосферу.

Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що "космічні держави повинні звести до мінімуму ризики для людей і майна на Землі при повторному вході в атмосферу космічних об'єктів і максимізувати прозорість щодо цих операцій".

Нагадаємо, Китай відреагував на побоювання США з приводу падіння китайської космічної ракети-носія "Чанчжен-5В "(Long March 5B) на Землю.

Раніше в Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю, а її великі уламки можуть впасти на Землю і завдати шкоди.

Як писало РБК-Україна, 29 квітня Китай запустив ракету-носій "Чанчжен-5В" з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі ракета Китай планета
NEWS
Заморозки та шквальний вітер: в Україну йде нове похолодання
Заморозки та шквальний вітер: в Україну йде нове похолодання
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена