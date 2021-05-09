Неконтрольована китайська ракета впала на Землю: у Китаї розповіли куди

Сьогодні вночі китайська неконтрольована ракета впала на Землю. У Китаї заявили, що її залишки впали в Індійський океан.

Про це повідомляє Китайське національне космічне управління в Weibo .

Основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі. Частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом).

Як повідомляють китайські ЗМІ, координати вказують точку потрапляння в океан приблизно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки. Переважна більшість уламків ракети згоріла у процесі входу в атмосферу.

Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що "космічні держави повинні звести до мінімуму ризики для людей і майна на Землі при повторному вході в атмосферу космічних об'єктів і максимізувати прозорість щодо цих операцій".