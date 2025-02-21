В Украине уже в этом году появятся рои дронов, - Федоров

Уже в этом году в Украине появятся так называемые рои дронов. Также в Украине собираются запустить производство взрывчатых веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в комментарии телеканалу "Мы-Украина".

"Уже есть десяток компаний, которые над этим работают, постоянно тестируем это на полигонах. Я думаю, что это перспектива ближайшего времени. То есть в этом году мы увидим, как работают рои дронов", - сказал Федоров.

Кроме этого, министр анонсировал запуск производства взрывчатых веществ в Украине. По словам Федорова, для этого на законодательном уровне уже убирают бюрократические преграды и будут предоставлять соответствующие гранты.

"Мы провели определенную подготовительную работу, убрали бюрократические проблемы для производителей. Во-первых, открыли рынок, позволили производить для частного сектора порохи и боеприпасы. Во-вторых, разрешили завозить различные компоненты для производства. Следующий шаг - это финансовая поддержка", - заявил вице-премьер.

По словам Федорова, программа по предоставлению грантов для производства взрывчатых веществ уже разработана, ее скоро анонсируют, средства для нее выделены. Он считает, что программу удастся запустить "очень быстро".

"Это президент еще полгода назад поставил задачу найти средства, поэтому они уже выделены, уже разработана программа, скоро анонсируем публично, что компании, которые занимаются порохами, может добавиться к этому проекту", - уточнил он.

Федоров подчеркнул, что требования к лицензии по умолчанию создают безопасные условия для производства. То есть производства должны размещаться подальше от проживания людей.