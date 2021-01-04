Землетрус на Закарпатті не призвів до негативних наслідків

Фото: землетрус (GettyImages)

У неділю, 3 січня, у Закарпатській області стався землетрус. Однак він обійшовся без негативних наслідків.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, напередодні близько 00:08 вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 1,8 бала в районі селі Барбово Мукачівського району. Зазначається, що землетрус не відчувався на поверхні землі людиною.

Нагадаємо, на початку грудня в Україні зафіксували ряд землетрусів - підземні поштовхи відбувалися в Карпатському регіоні на території трьох західних областей за одну добу.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,5. Інтенсивність коливань лежала нижче межі чутливості людей.

Крім того, у Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус, його магнітуда склала всього 2,0.