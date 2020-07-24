У Чернівецькій області стався землетрус

Фото: землетрус стався в Сокирянському районі (flickr.com/tonyjcase)

Землетрус був слабким і не представляв небезпеки

У Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус. Його магнітуда склала всього 2,0.

Про це йдеться в повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Повідомляється, що джерело землетрусу знаходилося в районі селі Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км і не ніс ніякої загрози. За розрахунками інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Нагадаємо, у червні у Закарпатській області протягом доби сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

Перший землетрус був магнітудою 1,1, а другий - 2,3 бала. Епіцентри знаходилися на глибині близько 5 кілометрів. Інтенсивність підземних поштовхів була нижче за межу чутливості людей і не несли жодної загрози. Землетруси сталися на тлі найсильніших за останні роки паводків, які затопили тисячі будинків і завдали багатомільйонних збитків.

До цього відразу два землетруси були зафіксовані в Івано-Франківській області. Підземні поштовхи можна було відчути усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах. Землетруси були безпечні для населення.