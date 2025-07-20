Землетрясения в Украине учащаются: какие области в зоне риска и стоит ли волноваться

В 2025 году в Украине уже зафиксировали по меньшей мере пол десятка землетрясений. Хотя все толчки были незначительными отдельные регионы страны все же имеют потенциал к сейсмической активности, которая может достигать 7 баллов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.
По словам ученого, Украину нельзя назвать сейсмически опасной территорией, поскольку около трети ее площади лежит на Украинском кристаллическом щите - стабильной геологической структуре, которой более 3 миллиардов лет. Здесь нет активных тектонических разломов. Однако толчки могут приходить из соседней Румынии, зоны Вранча - одной из самых активных сейсмических зон Европы, расположенной всего в 110 км от украинской границы.
К сейсмически активным зонам в Украине относят:
Также незначительные землетрясения возможны в районах тектонических разломов самого Украинского щита, в частности в Полтавской и Криворожской зонах. Но эти толчки неглубокие и не имеют большой силы.
Ученый объясняет, что в 2023-2024 годах количество зафиксированных землетрясений возросло по всей Европе. В то же время растет и качество сейсмологического оборудования, что позволяет выявлять даже самые маленькие подземные толчки, которые ранее оставались без внимания.
"Это естественный волнообразный процесс - то больше, то меньше. Тенденции к росту количества землетрясений нет", - пояснил Гринь.
Например, в Полтавской области землетрясения возникают из-за разломов в самой структуре кристаллического щита. Их глубина - 3-4 км, а сила обычно не превышает 4 баллов. Такие толчки считаются "разгрузкой" напряжений между блоками грунта.
Интересный пример - район Новоднестровского гидрокаскада на стыке Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областей. До заполнения комплекса водой фиксировались толчки силой 4-4,5 балла, но после создания водохранилища произошло перераспределение нагрузок, и теперь здесь возникают лишь незначительные толчки силой до 2,5 балла.
Такие толчки не представляют угрозы: могут звенеть окна, шататься растения, но никакого реального вреда они не несут. Самое сильное землетрясение, которое ощущалось по всей Украине, произошло еще в марте 1977 года в румынской зоне Вранча - в эпицентре сила достигала 7,4 балла, в Киеве - около 5.
"Дома шатались, все вышли на улицу. Люди думали, что началась ядерная война", - вспомнил ученый.
Украина в целом остается сейсмически стабильной страной, однако определенные регионы могут испытывать толчки средней силы. Паниковать не стоит - большинство землетрясений здесь не имеют потенциала нанести серьезный ущерб. Но понимание рисков и современное сейсмонаблюдение остаются важными инструментами для обеспечения безопасности.
Ранее РБК-Украина писало, могут ли взрывы во время войны провоцировать землетрясения в Украине. Ученый Дмитрий Гринь объяснил, что прямой связи нет, но взрывы создают локальные сейсмические волны, которые могут постепенно разрушать здания. Из-за этого дома теряют прочность раньше срока, что несет скрытую угрозу.
Также мы рассказывали, какие землетрясения может выдержать застройка в Украине.
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