Землетруси в Україні стають частішими: які області в зоні ризику та чи варто хвилюватися

У 2025 році в Україні вже зафіксували щонайменше пів десятка землетрусів. Хоча всі поштовхи були незначними окремі регіони країни все ж мають потенціал до сейсмічної активності, яка може сягати 7 балів.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.
За словами вченого, Україну не можна назвати сейсмічно небезпечною територією, оскільки близько третини її площі лежить на Українському кристалічному щиті - стабільній геологічній структурі, якій понад 3 мільярди років. Тут немає активних тектонічних розломів. Проте поштовхи можуть приходити із сусідньої Румунії, зони Вранча - однієї з найактивніших сейсмічних зон Європи, розташованої лише за 110 км від українського кордону.
До сейсмічно активних зон в Україні відносять:
Також незначні землетруси можливі в районах тектонічних розломів самого Українського щита, зокрема в Полтавській і Криворізькій зонах. Але ці поштовхи неглибокі та не мають великої сили.
Науковець пояснює, що у 2023-2024 роках кількість зафіксованих землетрусів зросла по всій Європі. Водночас зростає і якість сейсмологічного обладнання, що дозволяє виявляти навіть найменші підземні поштовхи, які раніше залишалися поза увагою.
"Це природний хвилеподібний процес - то більше, то менше. Тенденції до зростання кількості землетрусів немає", - пояснив Гринь.
Наприклад, на Полтавщині землетруси виникають через розломи в самій структурі кристалічного щита. Їх глибина - 3-4 км, а сила зазвичай не перевищує 4 балів. Такі поштовхи вважаються “розвантаженням” напружень між блоками ґрунту.
Цікавий приклад - район Новодністровського гідрокаскаду на стику Чернівецької, Вінницької та Хмельницької областей. До заповнення комплексу водою фіксувалися поштовхи силою 4-4,5 бала, але після створення водосховища відбувся перерозподіл навантажень, і тепер тут виникають лише незначні поштовхи силою до 2,5 бала.
Такі поштовхи не становлять загрози: можуть дзвеніти вікна, хитатися рослини, але ніякої реальної шкоди вони не несуть. Найсильніший землетрус, що відчувався по всій Україні, стався ще в березні 1977 року в румунській зоні Вранча - в епіцентрі сила сягала 7,4 бала, у Києві - близько 5.
"Будинки хиталися, всі вийшли на вулицю. Люди думали, що почалася ядерна війна", - згадав науковець.
Україна загалом залишається сейсмічно стабільною країною, однак певні регіони можуть зазнавати поштовхів середньої сили. Панікувати не варто - більшість землетрусів тут не мають потенціалу завдати серйозної шкоди. Але розуміння ризиків та сучасне сейсмоспостереження залишаються важливими інструментами для забезпечення безпеки.
Раніше РБК-Україна писало, чи можуть вибухи під час війни провокувати землетруси в Україні. Науковець Дмитро Гринь пояснив, що прямого зв’язку немає, але вибухи створюють локальні сейсмічні хвилі, які можуть поступово руйнувати будівлі. Через це домівки втрачають міцність раніше терміну, що несе приховану загрозу.
Також ми розповідали, які землетруси може витримати забудова в Україні.
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