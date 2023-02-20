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Землетрясения в Турции: власти заявили о первых жертвах

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Понедельник 20 февраля 2023 22:06
Землетрясения в Турции: власти заявили о первых жертвах Фото: В Турции погибли три человека из-за сегодняшних землетрясений (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Турции в результате сегодняшних землетрясений погибли три человека.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"В результате землетрясения в Хатае погибли 3 человека, а 213 человек были доставлены в больницы", - заявил он.

При этом он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в заливе Хатай. Глубина землетрясения составила 16,74 километра.

Кроме того, 19 февраля, стало известно, что число погибших из-за землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля, превысило 40 тысяч человек.

Добавим, что 18 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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