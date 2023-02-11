Землетрясение в Турции и Сирии: количество погибших превысило 25 тысяч

В результате землетрясений в Турции и Сирии количество погибших уже превысило 25 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah .

В соседней Сирии из-за землетрясений погибли около 3553 человек, пишет BBC , в результате чего общее число погибших в обеих странах достигло 25 880 человек.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших превысило 23 тысячи человек.

Кроме того, сегодня Турция открыла границу с Арменией, которая была закрыта 35 лет, чтобы облегчить гуманитарную катастрофу, возникшую в результате землетрясения.

К тому же, сегодня Германия заявила, что планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции, однако есть условие.

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