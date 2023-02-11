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Турция открыла границу с Арменией, которая была закрыта 35 лет

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Турция, Суббота 11 февраля 2023 16:34
Турция открыла границу с Арменией, которая была закрыта 35 лет Фото: Турция открыла границу с Арменией (twitter.com serdarkilic9)
Автор: Карина Левицкая

Турция открыла границу с Арменией, чтобы облегчить ликвидацию последствий землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Для доставки помощи провинциям, пострадавшим от землетрясений в турецком Кахраманмараше, открыла границу с Арменией, расположенной в Игдыре.

"Сразу после землетрясения, кроме поисково-спасательной группы из 28 человек и технического оборудования, пакет экстренной помощи армянского народа, включая 5 грузовиков со 100 тоннами пищи, медикаментов и воды, также отправился в Адияман, пройдя через Аликанские пограничные ворота сегодня утром", - написал в Twitter специальный представитель Турции в Армении Сердар Килич,

Фото: Турция открыла границу с Арменией (twitter.com serdarkilic9)

Килич также поблагодарил специального представителя Армении Рубена Рубиняну.

В свою очередь вице-спикер парламента Армении Рубинян в своем аккаунте в Twitter заявил, что грузовики с гуманитарной помощью пересекли армянско-турецкую границу и отправились в зону землетрясения.

"Рад, что смог помочь", - заявил он.

Напомним, последний раз Аликанские пограничные ворота использовались во время землетрясения 1988 года в Армении, и помощь, собранная Турецким Красным Полумесяцем, проходила через него и отправлялась в районы бедствия.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших превысило 23 тысячи человек.

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