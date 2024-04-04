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Землетрясение на Тайване: спасатели ищут сотню людей под завалами

Тайвань, Четверг 04 апреля 2024 03:27
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Землетрясение на Тайване: спасатели ищут сотню людей под завалами Фото: спасатели продолжают искать людей под завалами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После сильнейшего за последние 25 лет землетрясения вблизи острова Тайвань, спасательные команды пытаются добраться до более 100 человек, оказавшихся заблокированными в шахтах и Национальном парке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поисковые работы вокруг наиболее пострадавшего города Хуалянь на восточном побережье осложняются более 50 подземными толчками, произошедшими в среду, 3 апреля. По данным Центральной метеорологической администрации Тайваня (CWA), в течение следующих четырех дней ожидаются толчки магнитудой от 6,5 до 7 баллов.

Около 80 человек оказались в ловушке в горнодобывающих районах. Хотя не сразу было понятно, находились ли они в шахте во время землетрясения.

Кроме того, около 50 работников отеля застряли в национальном парке "Тароко" после того, как их колонна из четырех микроавтобусов оказалась в ловушке на горной дороге из-за оползня. Сигналы мобильных телефонов указывают на то, что они, возможно, нашли убежище в системе пещер Цзюцю. Спасательные команды пытаются расчистить дорогу, чтобы добраться до них. Местные СМИ сообщают о трех туристах и одном водителе, погибших в парке после обвалов.

Землетрясение возле Тайваня

Утром в среду, 3 апреля, Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,2 баллов. Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине 15,5 км возле Хуаляня - города, популярного среди туристов на восточном побережье острова.

По последним данным, в результате трагедии погибли девять человек, около тысячи получили ранения.

О последствиях мощного землетрясения на Тайване - в материале РБК-Украина.

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